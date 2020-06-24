Tekirdağ Hayrabolu TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Hayrabolu kura çekilişi sorgulama
Tekirdağ Hayrabolu 2020 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Tekirdağlılar, kura sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine yapılacak 150 adet konut için kura çekilişi bugün saat 14.00'da başladı. Tekirdağ Hayrabolu kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Tekirdağ Hayrabolu 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Hayrabolu kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TOKİ Tekirdağ Hayrabolu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine 2+1 105 adet konut ve 3+1 45 adet konut olmak üzere toplam 150 adet konut inşaa edilecek. Tekirdağ Hayrabolu kurası için başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişi sonuçlarını heyecanla araştırıyor. TOKİ Tekirdağ Hayrabolu kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, 2020 TOKİ Tekirdağ Hayrabolu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Hayrabolu kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ TEKİRDAĞ HAYRABOLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Tekirdağ Hayrabolu kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...
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