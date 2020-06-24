Kıdem tazminatı nasıl olacak? Kıdem tazminatı yasası çıktı mı? Nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı nasıl olacak? Hükümet, çalışma hayatında gençlere ve emeklilikte yaşa takılanlar grubundaki 50 yaş üstüne vergi istisnası, prim destekli esnek iş imkânı sağlarken, belirli süreli iş sözleşmesini de kolaylaştırıyor. Hazırlanan modelde iş sözleşmelerinde belirli ya da belirsiz olmasına bakılmadan çalışanların da kıdem tazminatı hakkı, işçi lehine düzenlenmesi amaçlanıyor. Yeni kıdem tazminatı modelinin nasıl olacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kıdem tazminatı nasıl olacak? Kıdem tazminası yasası çıktı mı? Nasıl hesaplanır? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Son 10 yıldır gündeme her geldiğinde, özellikle işçi sendikalarının tepkisine sebep olan kıdem tazminatı fonu için, ekonomi yönetimi yeni bir model arayışına girdi. COVID-19 döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından akademisyenlerden oluşan ve yönetime tavsiye niteliğinde kararlar alan Bilim Kurulu'nun benzeri kıdem tazminatı için kuruluyor.

DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sosyal tarafları bir araya getirdiği toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili akademisyenlerden meydana gelen bir Bilim Kurulu oluşturulması öngörüldü.

ORTAK BİR METİN HEDEFİ

Buna göre , işçi sendikaları, işveren sendikaları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önereceği akademisyen ve hukukçulardan oluşan bilim kurulu, kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gündeme gelen senaryolar üzerinde çalışarak ortak bir metin oluşturmaya çalışacak.

Bu metin, üzerinde son çalışmalar yapıldıktan sonra TBMM gündemine sunulacak. Kaynaklar, kıdem tazminatı fonunu da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin de benzer bir yöntemle tarafl arın uzlaşısıyla gündeme getirilmesinin öngörüldüğünü aktardılar.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ KOŞULLARDA ÖDENİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN HANGİ ÜCRETLER DAHİL EDİLMEZ?

Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, iş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.