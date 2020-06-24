TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ kura çekilişi devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut projesine başvuru yapan Tekirdağlılar kura sonuçlarına kilitlendi. Çorlu'ya yapılacak toplam 750 adet konutun kurası saat 10.00'da gerçekleştirildi. TOKİ kura çekilişi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası...
TOKİ Tekirdap Çorlu kura çekilişi saat 10.00'da gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi internet üzerinden canlı yayınlandı. Dar gelirli aileyi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, Tekirdağ Çorlu kura çekilişini 24 Haziran'da yapılacan kura ile tamamladı. Çorlu projesine başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Çorlu kura sonuçlarını ahaber.com.tr'den sorgulayabilirsiniz. Peki, TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası...
TOKİ TEKİRDAĞ ÇORLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Tekirdağ Çorlu kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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