Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Halk TV’de paravan açılıyor! Kim bu paravan patron? Arkasında kim var?
CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesinde açıklamıştı. Halk TV’nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıkarken, televizyonun sahibi Mahiroğlu’nun eniştesi Süleyman Özen olduğu ortaya çıktı. Bugünkü köşesinde de HALK TV'nin satışına ilişkin çarpıcı detaylara yer veren Dilek Güngör, "Kim bu paravan patron? Arkasında kim var? Borç batağındaki şirketlerle bu değirmenin suyu döner mi?" diye yazdı.
İşte Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü 24 Haziran 2020, Çarşamba "Halk TV'de paravan açılıyor" başlıklı yazısı:
Geçtiğimiz hafta CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını dile getirdiğim yazı epeyce ses getirdi.
Öyle ya...
Geçen yıl sonunda İngiltere'den bir işadamı geldi, daha önce Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a ait olan kanalı çuval dolusu parayla aldı, o dönemde adı her yerde çıktı, ama kayıtlarda izine rastlanmadı...
Cafer Mahiroğlu'nun isminin satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmemesi, televizyonun sahibinin Mahiroğlu'nun eniştesi (Süleyman Özen), yönetim kurulunun ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinden baldızı (Armağan Küçük) ve eşinin teyzesinin kızı (Mediha Burumoğlu) oluşması kafaları karıştırıyordu. Üstelik, İngiltere'deki şirketlerin mali durumu da malum...
Şimdi herkes şunu soruyor:
Kim bu paravan patron?
Arkasında kim var?
Borç batağındaki şirketlerle bu değirmenin suyu döner mi?
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) konuyu mercek altına aldığını biliyorum. Mahiroğlu'nun İngiltere'deki 'bağları' (!) araştırılıyor. Arkasından kim çıkacak, merakla bekliyorum!
Bir koldan İngiltere'deki bağlantılar araştırılırken, diğer koldan da Türkiye'deki şirketiyle ilgili denetim başlamış durumda...
Öğrendiğim kadarıyla, Mahiroğlu'nun İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşleriyle birlikte ortak olduğu Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret şirketinde Vergi Denetim Kurulu inceleme yapıyor.
Kayıt dışı faaliyetler, hesaplar, defterler, belgeler soruşturuluyor.
Daha önce Özdemir olan soyadını İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli ve 1989/315-E sayılı kararıyla değiştiren Cafer Mahiroğlu, Özdemir Üç Tekstil'de üç (İbrahim, Mustafa, Hasan) kardeşiyle ortak... 2009'da kurulan şirket tekstil işleri yapıyor. (Hatta hatırlarsınız, geçtiğimiz günlerde CHP'li İzmir Büyükşehir ve Bolu belediyelerinin 'maske ihalesi'yle gündeme geldi. İki belediye 'kullan at' adıyla bilinen maskelerden 1 milyon liralık siparişi Mahiroğlu'nun kardeşleriyle birlikte ortak olduğu şirkete davet usulüyle verdi.)
Eminim ki, çift taraflı incelemeler sonuçlandığında Halk TV'deki paravan açılacak. O zaman CHP'nin eski kanalının gerçek sermayedarı ve oyun planı gün yüzüne çıkacak!
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