LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi belli oldu mu 2020?
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Cumartesi günü yapılan LGS sınavı sonrasında yaklaşık 1,5 milyon öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı 2020 sınav takviminde LGS sonuçlarının duyurulacağı tarih bulunuyor. 20 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi belli oldu mu 2020? İşte detaylar...
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Korona virüs salgını kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS sınavının sonuçları bekleniyor. Öğrenciler aldıkları puan neticesinde istedikleri liselere girmeyi hedefliyor. 2020 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde sınav sonucunun açıklanacağı tarih yer alıyor. Öğrenciler sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi belli oldu mu 2020? İşte detaylar...
2020-LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları (2020-LGS) 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz
bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini
durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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