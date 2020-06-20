Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yeni hedeflere odaklanma zamanı

Bakan Pekcan başkanlığında İstişare Kurulu'nun 15. Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, YASED Başkanı Ayşem Sargın ve TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

"Yavaş yavaş ekonomi rayına oturacak" diyen Pekcan, "Dış ticaret rakamlarına bakarsak, Mayıs ayını, Nisan ayına göre yüzde 10.8 bir artışla kapadık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 5 ayda yüzde 74.6 olurken, altın hariç bu oran yüzde 79,9'a çıkıyor" dedi. Normalleşme döneminde uyulacak kurallarla ilgili Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Pekcan, düğün ve nikâhlarla ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiğini, fuarlara ilişkin düzenlemeler üzerinde de çalışıldığını belirtti.



Pekcan, bazı beyaz eşyalar ve turizmde taksit sayılarını artırdıklarına da işaret etti. Bunun yanı sıra sektörel dernekler, ihracatçı birlikleri, iş örgütleriyle de istişarelere devam ettiklerini belirten Pekcan, uluslararası temaslara da sanal ortamda hız kesmeden devam ettiklerini, bu kapsamda son iki haftada Çin, Güney Kore, Finlandiya, Romanya ve Macaristan'dan muhatap bakanlarla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Pekcan, yurt dışında görev yapan ticaret müşavirleriyle iş dünyasını bir araya getiren dijital sohbet toplantılarına da başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Çin, Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ticaret müşavirleriyle toplantılar gerçekleştirdik, bunlar devam edecek. Ticaret müşavirlerimiz iş insanlarımızın taleplerini bekliyor olacak" şeklinde konuştu.