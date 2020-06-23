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TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

Artvin TOKİ kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayınla takip edilen TOKİ kuraları bugün Artvin'nin Merkez ilçesi ile devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin'in Merkez ilçesine yapılacak 300 adet konutun kurası bugün saat 12.00'de gerçekleştirildi. Peki, Artvin TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Artvin TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Artvin'in Merkez ilçesine yapılacak 300 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladılar. Artvin Merkez kura çekimi bugün saat 12.00'de başladı. Artvin Merkez'e 2+1 210 adet, 3+1 90 adet olmak üzere toplam 300 adet konut inşaa edilecek. Peki, Artvin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Artvin Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...

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