Artvin TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Artvin'in Merkez ilçesine yapılacak 300 adet konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladılar. Artvin Merkez kura çekimi bugün saat 12.00'de başladı. Artvin Merkez'e 2+1 210 adet, 3+1 90 adet olmak üzere toplam 300 adet konut inşaa edilecek. Peki, Artvin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Artvin Merkez kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Artvin Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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