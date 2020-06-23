Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
Son dakika... TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları açıklandı mı? Rize'nin Muradiye ilçesine yapılacak toplam 178 konut için kura çekilişi 23 Haziran saat 14.00'da gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan Rizeliler, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Rize TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Rizeliler, kura sonuçlarını merak ediyorlar. Rize'nin Muradiye ilçesine inşaa edilecek 2+1 118 konut ve 3+1 60 konut olmak üzere toplam 178 konut için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Rize Muradiye kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Rize Muradiye 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize Muradiye kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ RİZE MURADİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Rize Muradiye kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...
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