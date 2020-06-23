TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
Kırklareli Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırklareli Merkez ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün saat 10.00'da gerçekleştirildi. TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları görüntülemek istiyorlar. TOKİ Kırklareli Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçları ile ilgili detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Kırklareli Merkez 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...
TOKİ Kırklareli Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da gerçekleştirildi. TOKİ'nin Kırklareli Merkez ilçesine yapılacak 210 adet 2+1 konut ve 90 adet 3+1 konut için başvuru yapan Kırklareli halkı kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kura çekilişleri internet ortamında takip ediliyor. Kırklareli Merkez kura sonuçlar ile ilgili detayları sayfamızda derledik. İşte 2020 TOKİ Kırklareli Merkez 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ KIRKLARELİ MERKEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kırklareli Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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