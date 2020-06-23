TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu: İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı

Hazıroğlu, "İslam iktisadı, insanı ve ahlakı temel alıp oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme karşı insanlığın tek umudu durumunda" mesajını verdi.



KATILIM BANKALARININ FARKI

Temel Hazıroğlu, "Katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan her şeyden önce bir zihniyet farkı var. Katılım bankalarının özgün olmasını sağlayan ise bu zihinsel yaklaşımın oluşturduğu genel ilkeler ve pratikler" dedi.