TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu: İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı
TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla İstanbul'u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme hedefi, son derece önemli ve yerinde bir düşünce. İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı" dedi.
TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla İstanbul'u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme hedefi, son derece önemli ve yerinde bir düşünce. İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı" açıklamasını yaptı.
"KAPİTALİZME KARŞI İNSANLIĞIN TEK UMUDU"
Hazıroğlu, "İslam iktisadı, insanı ve ahlakı temel alıp oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme karşı insanlığın tek umudu durumunda" mesajını verdi.Temel Hazıroğlu, "Katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan her şeyden önce bir zihniyet farkı var. Katılım bankalarının özgün olmasını sağlayan ise bu zihinsel yaklaşımın oluşturduğu genel ilkeler ve pratikler" dedi.
"KAPİTALİZME KARŞI İNSANLIĞIN TEK UMUDU"
Hazıroğlu, "İslam iktisadı, insanı ve ahlakı temel alıp oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme karşı insanlığın tek umudu durumunda" mesajını verdi.
KATILIM BANKALARININ FARKI
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