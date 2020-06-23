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TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu: İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı

Danışma Kurulu Üyesi , " 'ın açıkladığı 'nin sağlayacağı avantajlarla 'u dünyada faizsiz haline getirme hedefi, son derece önemli ve yerinde bir düşünce. İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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İSTANBUL, FAİZSİZ FİNANSIN BAŞKENTİ OLMALI
Danışma Kurulu Üyesi , " 'ın açıkladığı 'nin sağlayacağı avantajlarla 'u dünyada faizsiz haline getirme hedefi, son derece önemli ve yerinde bir düşünce. İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı" açıklamasını yaptı.

"KAPİTALİZME KARŞI İNSANLIĞIN TEK UMUDU"

Hazıroğlu, "İslam iktisadı, insanı ve ahlakı temel alıp oluşturduğu yeni zihinle, insanı azgınlaştıran, saptıran, acizleştiren kapitalizme karşı insanlığın tek umudu durumunda" mesajını verdi.

KATILIM BANKALARININ FARKI

Temel Hazıroğlu, "Katılım bankalarının konvansiyonel bankalardan her şeyden önce bir zihniyet farkı var. Katılım bankalarının özgün olmasını sağlayan ise bu zihinsel yaklaşımın oluşturduğu genel ilkeler ve pratikler" dedi.
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