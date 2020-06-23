Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi? 1 Temmuz'da başlayacak düğün sezonu ile birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Düğünlerde takı olarak tercih edilen altın, koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcıların da yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını ve son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte 23 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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