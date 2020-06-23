23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Düğün sezonu ile birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Uzmanlardan ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, altın yükselecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 23 Haziran ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dakika... ne kadar? Altın yükselecek mi? 1 Temmuz'da başlayacak düğün sezonu ile birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Düğünlerde takı olarak tercih edilen altın, koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcıların da yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını ve son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte 23 Haziran ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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