Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Düğün sezonu ile birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, altın yükselecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 23 Haziran canlı altın fiyatları...
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi? 1 Temmuz'da başlayacak düğün sezonu ile birlikte altın alımında hareketlilik başladı. Düğünlerde takı olarak tercih edilen altın, koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı. Yatırımcıların da yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını ve son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte 23 Haziran canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
UZMAN YORUMLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ...
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?
- "İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı"
- Borsa İstanbul devleri geride bıraktı
- Bakanlık duyurdu! O süre 7 Temmuz'a uzatıldı
- Türkiye için turizmde ortak çalışma mesajı
- TP'nin petrol arama sahasında uzatma kararı
- Emsal olacak! Araba alanlar dikkat
- Kiracılar nefes alacak! 1 Temmuz'da hayata geçiyor...
- Bakan Selçuk: Bazı teşvikler sağlayacağız
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...
- Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?