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Türkiye Petrolleri'nin (TP) petrol arama sahasında uzatma kararı

Anonim Ortaklığı'nın () ili sınırları içerisinde kalan arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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TP'NİN PETROL ARAMA SAHASINDA UZATMA KARARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

, sahanın genişletilmesi için bu yıl 23 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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