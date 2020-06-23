Emekli zam oranları belli oldu mu? Emekli temmuz ayı zam oranları açıklandı mı?
Emekli temmuz ayı zam oranları açıklandı mı? Son dakika... Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı memuru ilgilendiren Temmuz ayı memur zammı için geri sayım sürüyor. 6 aylık enflasyon zammı için beklentiler açıklanmaya devam ediyor. 3 Temmuz'da kesin olarak açıklanacak emekli zammı öncesi ortaya atılan rakamlar netlik kazanmaya başlıyor. Emekli temmuz ayı zam oranları açıklandı mı? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Emekli zam oranları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Emekli temmuz ayı zam oranları açıklandı mı? Emekli temmuz zammı, geçtiğimiz 6 ayın enflasyon oranlarına göre belli olacak. Temmuz ayına artık sayılı günler kalması nedeniyle son dakika emekli zammı konusunda araştırmalar artıyor. 3 Temmuz'da kamuoyuna duyurulacak zam oranları hakkında beklentiler ortaya atılmaya devam ediyor. İlk 6 aylık enflasyonunun %4'nın üzerinde olması beklenirken tahminler, emekli maaşlarına yapılacak zammın %5 civarında olması yönünde. Emekli temmuz ayı zam oranları açıklandı mı? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Emekli zam oranları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
FARK ÇIKABİLİR
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 5.09 çıkabileceğini gösteriyor. Buna göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.
Bu oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde en az 135 lira artış yaşanacağını ortaya koyuyor. Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselecek.
TÜİK TEFE TÜFE HAZİRAN 2020 ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEMMUZ ENFLASYON FARKI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyonu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde yer alan 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Açıklanacak rakam ile 2020 yılının ilk 5 aylık enflasyon rakamları verilerine göre şu anda yüzde 4,57 olarak gerçekleşen enflasyon farkı netleşecek ve yüzde 4 üzerinde kalan bölüm memurlar ile emekliler için uygulanacak Temmuz ayı enflasyon farkı zammı olarak maaşlara yansıtılacak.
3 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olan rakamlar internet sitemizde anlık olarak yayımlanacak olup bildirim olarak almak isterseniz;
2020 Ocak Ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon Rakamı Oranı Yüzde 1,35
2020 Şubat Ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon Rakamı Oranı Yüzdee 0,35
2020 Mart Ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon Rakamı Oranı Yüzde 0,57
2020 Nisan Ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon Rakamı Oranı Yüzde 0.85
2020 Mayıs Ayı TÜİK TEFE TÜFE Enflasyon Rakamı Oranı Yüzde 1.36
Bugüne kadar açıklanan ilk 4 aylık enflasyon rakamları toplamı yüzde 4.48 olarak gerçekleşti.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
Temmuz da emekliler için kazanç ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 4.41 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanırken, kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.
Temmuz, emekliler için ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
TAKVİM BELLİ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
EN ÇOK 6 BİN 304 TL
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
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