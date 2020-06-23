Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiye kapsamında 1000 TL ödemenin bayram öncesi hesaplara yatırılması planlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 dini takvime göre Kurban Bayramı 31 Temmuz'da kutlanacak. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay önce ödenmesi nedeniyle gözler Kurban Bayramı ödemelerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bayram ikramiyesi 2020 tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Konuya dair güncel bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak