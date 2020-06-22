Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Son dakika... Altın fiyatları kritik seviye olan 1740'ın üzerine çıktı. 2020'nin başından beri altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler sonrası yatırımcılar tarafından altın fiyatları ile ilgili yatırımcılar araştırmalarını sürdürüyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları...
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın kritik seviyeye tekrar geldi. 1740 seviyesinin üzerine çıkan altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Önümüzdeki hafta düğünlerin yeniden başlayacak olmasıyla altın ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Altın fyatları ile ilgili son gelişmeleri ve uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Ziraat Yatırım'ın 19 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, dün de bant hareketi yapan ve günü hafif ekside kapatan değerli maden bu sabah alıcılı bir görüntü sergileyerek 1.730 seviyesinin üzerinde tutunma eğiliminde. Son günlerdeki Dolar'ın yükselişi ve risk iştahında bu sabah yaşanan toparlanma ile birlikte değerli madende bant hareketi haftanın son işlem gününde de devam edebilir ki yükselişin sürmesi durumunda 1.738 tepki gelebilecek bir direnç olarak izlenebilir. Aksi durumda 1.745 bir sonraki direnç konumunda. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.724 ve 1.716 sıralı destekler olarak izlenebilir.
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1730 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1704 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1738 noktasından sonra 1750 seviyesi direnç oluşturabilir."
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
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