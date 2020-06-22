22 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakanlık duyurdu! Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı

ve hayvancılıkla ilgili projelere 7 Temmuz’a uzatıldı. Tarım ve ’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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BAKANLIK DUYURDU! O SÜRE 7 TEMMUZ'A UZATILDI

arımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme bünyesinde süt üreten ve kırmızı et üreten tarımsal işletmeleri, bitkisel üretim ve arıcılık konusundaki projelerin hazırlanıp, 30 Haziran'a kadar başvuru yapılması istenmişti. Sözü edilen ilgili projelere 7 Temmuz'a uzatıldı.



Projeler ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi, merkez ve ilçe ve Orman Müdürlüğü Proje Destek Birimi veya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alınabilecek.

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