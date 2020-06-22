Bakanlık duyurdu! Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
Tarım ve hayvancılıkla ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz’a uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı.
arımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme bünyesinde süt üreten ve kırmızı et üreten tarımsal işletmeleri, bitkisel üretim ve arıcılık konusundaki projelerin hazırlanıp, 30 Haziran'a kadar başvuru yapılması istenmişti. Sözü edilen ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz'a uzatıldı.
Projeler ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi, merkez ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Destek Birimi veya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alınabilecek.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- ÖTV indirimi olacak mı?
- 1000 TL pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
- TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi
- En büyük savunma ihracatı! İmzalar atıldı
- Feci olay! Ayaklarını fark edince...
- Türkiye’den kardeş Azerbaycan’a çifte destek
- Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar?
- Bakan Albayrak'tan güven endeksi açıklaması
- Dev projede çalışmalar sürüyor!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?