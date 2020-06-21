Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Haziran Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Kaynak: AA
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