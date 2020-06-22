Malezya ve Türkiye için turizmde ortak çalışma mesajı
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Şafrişah Şah Anvar, iki ülke arasındaki turizm çalışmalarına değindi. Türkiye'nin sağlık güvenliği anlamında kapılarını dünyaya açtığını belirten Anvar, "Malezya, Türkiye ile turizmde ortak hareket edebilir" dedi.
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Şafrişah Şah Anvar, "Malezya, Türkiye ile turizmde ortak hareket edebilir." dedi.
Maslahatgüzar Arhan yaptığı açıklamada, geçen hafta Antalya'da birçok ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde anlatılan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetleri ve Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ni değerlendirdi.
"TÜRKİYE SAĞLIK KAPILARININ DÜNYAYA AÇTI"
Türkiye'nin Güvenli Turizm Belgesi uygulamasının cesurca bir hamle olduğunu belirten Arhan, "Bu girişimle Türkiye, sağlık güvenliği tedbirleri altında kapılarını herkese açtığını dünyaya sergilemiştir." şeklinde konuştu.
Arhan, belgelendirme uygulamasının dünya çapında turizm endüstrisine ilham kaynağı teşkil edeceğinin altını çizerek, "Özellikle konaklama sektörü ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu programı uygulayarak standartları yakalamak için hazırlık yapabilir. Sertifika verilmesi turistler ve işletmeler için bir tür kazan-kazan ortamı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Malezya'nın Kovid-19 sonrası dönemde turizmde iş birliği yapmasına ilişkin Maslahatgüzar Arhan, "Bilindiği üzere bu yıl Malezya'yı dünyaya tanıtması planlanan 'Malezya'yı Ziyaret Et 2020' programımız salgın nedeniyle iptal edildi. Bunu telafi etmek için Malezya, turizm alanında Türkiye ile ortak hareket edebilir. Antalya'daki etkinlikten yola çıkılarak iki ülke arasında güvenli turizm esasına uyarak karşılıklı seyahatler yapılabilir." diye konuştu.
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