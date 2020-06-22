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Malezya ve Türkiye için turizmde ortak çalışma mesajı

'nın Anvar, iki ülke arasındaki çalışmalarına değindi. 'nin sağlık güvenliği anlamında kapılarını dünyaya açtığını belirten Anvar, "Malezya, Türkiye ile turizmde edebilir" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TÜRKİYE İÇİN TURİZMDE ORTAK ÇALIŞMA MESAJI

'nın Anvar, "Malezya, ile turizmde edebilir." dedi.

Maslahatgüzar Arhan yaptığı açıklamada, geçen hafta Antalya'da birçok ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde anlatılan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı hizmetleri ve Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ni değerlendirdi.

"TÜRKİYE SAĞLIK KAPILARININ DÜNYAYA AÇTI"

Türkiye'nin Güvenli Turizm Belgesi uygulamasının cesurca bir hamle olduğunu belirten Arhan, "Bu girişimle Türkiye, sağlık güvenliği tedbirleri altında kapılarını herkese açtığını dünyaya sergilemiştir." şeklinde konuştu.

Arhan, belgelendirme uygulamasının dünya çapında turizm endüstrisine ilham kaynağı teşkil edeceğinin altını çizerek, "Özellikle konaklama sektörü ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu programı uygulayarak standartları yakalamak için hazırlık yapabilir. Sertifika verilmesi turistler ve işletmeler için bir tür kazan-kazan ortamı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Malezya'nın Kovid-19 sonrası dönemde turizmde iş birliği yapmasına ilişkin Maslahatgüzar Arhan, "Bilindiği üzere bu yıl Malezya'yı dünyaya tanıtması planlanan 'Malezya'yı Ziyaret Et 2020' programımız salgın nedeniyle iptal edildi. Bunu telafi etmek için Malezya, turizm alanında Türkiye ile ortak hareket edebilir. Antalya'daki etkinlikten yola çıkılarak iki ülke arasında güvenli turizm esasına uyarak karşılıklı seyahatler yapılabilir." diye konuştu.

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