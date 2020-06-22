Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşalar "asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işten ayrılanlara kısa çalışma ödeneği kapsamında ödemeler yapılacak. Asgari ücretliye ikramiye verileceği yönünde haber açıklanmamıştır. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr'de yer alacak. Peki, asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Asgari ücretliye ikramiye olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme yok. Bu konuda yetkililerden yapılmış bir açıklama da henüz mevcut değil. Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve o işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek olan ücret olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında: ''Ülke genelinde 5,5 milyon kişiye karşılıksız biner lira dağıtarak sıkıntılarını hafifletmeye çalıştıklarını, yine 4,5 milyon vatandaşın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, nakit desteği gibi yöntemlerle desteklediklerini anlatan Erdoğan, vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli kredi desteği gibi daha pek çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerin ayakta kalmasını temin ettiklerini kaydetti.'' ifadelerini kullanmıştı.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRET 2020 NET VE BRÜT NE KADAR?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.