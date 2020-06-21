Konuttaki tarihi kampanyalar kredide rekor kırdırdı! Günde 840 milyon TL kredi
Son 1 haftada konut kredilerinde 4.2 milyar TL ile rekor artış yaşanırken, sektörün sürükleyicisi kamu bankaları oldu. Konut kredilerinde 5-12 Haziran arasındaki haftada günde ortalama 840 milyon TL artış oldu. Böylelikle konuttaki tarihi kampanyalar kredide rekor kırdırdı.
Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansal ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 1 Haziran'da 4 yeni kredi paketini hayata geçiren kamu bankaları, üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Son 1 haftada konut kredilerinde 4.2 milyar TL ile rekor artış yaşanırken, sektörün sürükleyicisi kamu bankaları oldu. Konut kredilerinde 5-12 Haziran arasındaki haftada günde ortalama 840 milyon TL artış oldu.
2 HAFTADA 17 MİLYAR TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasındaki iki haftalık dönemde 36 milyar TL artarak, 2 trilyon 47 milyara çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının TL kredileri 17 milyar lira artarak 1 trilyon 23 milyara ulaştı. İki haftalık dönemde tüketici kredilerinde 14 milyar liralık artış olurken, bunun 9 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Kamu bankalarının tüketici kredileri 260 milyar liradan 269 milyara çıktı.
ARTIŞ REKORU
Konut kredileri 5-12 Haziran tarihleri arasında 4.2 milyar TL ile rekor tutarda arttı. Bu artışın 3 milyar 747 milyon lirasını kamu bankaları sağladı. 29 Mayıs-12 Haziran arasındaki iki haftalık dönemde konut kredilerinde 4 milyar 879 milyon liralık artış oldu. Bu artışta da kamu bankaları 4.1 milyar TL ile öncü oldu. Kamu bankaları 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni finansman paketi uygulamaya başladı. Paket kapsamında sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sunuldu. Kampanya kapsamında ikinci el konutlar için de faiz aylık yüzde 0.74'e çekildi. Ucuz kredi vatandaşın konut talebini artırdı.
MERKEZ KREDİNİN ÖNÜNÜ AÇTI
Merkez Bankası, zorunlu karşılık tebliğinde değişikliğe gitti.Yapılan açıklamada, "Döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla, yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15'in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verilmiştir" denildi. Merkez Bankası önceki düzenlemede daha çok uzun vadeli konut kredi ile seçilmiş sektörlere kredi kullandırımını teşvik ederken, dün yapılan değişiklikle bu koşul yıl sonuna kadar ertelendi. Böylece, tüketici kredilerinin önü açılmış oldu. (SABAH)
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