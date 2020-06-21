Kiraya yüzde 50 indirim geliyor

Yaklaşık 2.5 ay kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran'da tamamen açılan alışveriş merkezleri ( AVM ), elini taşın altına koymaya başladı. Mart, nisan ve mayıs aylarında kira almayan AVM'ler, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin kiralarda indirime gidilmesiyle ilgili tavsiye kararı sonrası haziran-temmuz ve ağustos ayları için de sabit kiralarda yüzde 60'a varan indirime gittiler. Ciro üzerinden kira alanlar ise bu uygulamada bir değişiklik yapmadı. Mart ayı kira bedelinin yüzde 50'si ile nisan ve mayıs aylarının kira bedellerinin tamamını almayan Carousel, iş ortaklarına destek olmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kira bedellerinde haziranda yüzde 60, temmuzda 50, ağustosta 40 ve eylülde ise 30 oranında indirim uygulayacak. Carousel İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, "Haziran ayı için belirtmiş olduğumuz yüzde 60'lık indirim oranı işletme giderinin de alınmaması ile birlikte yüzde 70'lerin üzerine çıkıyor" diye konuştu.

YARISINI ALACAKLAR

Nisan ve mayısta kira almayan Trump AVM haziran, temmuz ve ağustosta sabit kiralarda yüzde 50 indirim uygulayacak. Mayısta kira almayan İstinye Park, haziranda martta alınan kısma istinaden yaklaşık yüzde 66 indirim yapacak. 15 Mart tarihinden itibaren mayıs da dahil olmak üzere kira almayan Capitol AVM, haziranda da kira almayacak. Temmuz-ağustos-eylül ve ekim aylarında kiraların sadece yarısı alınacak. Zorlu ise haziranda kiranın yüzde 20'sini talep edecek.



TOPARLANIP ESKİYE DÖNERIZ

Capacity, Pelikan Mall, Flyinn, Metroport, A Plus ve Vadistanbul AVM'leri bünyesinde barındıran Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, kiracılardan 3 aya yakın kira bedeli almadıklarını, haziranla birlikte sabit kira ödeyenlere yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi. Keleş, "Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Hızla toparlanıp eskiye döneriz" dedi. İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk ise, nisan ve mayısta kira almadıklarını, 11 Mayıs itibariyle açılan mağazalardan ciro üzerinden kira almaya başladıklarını bu uygulamayı haziranda da devam ettirdiklerini kaydetti.



YÜZDE 1 ORANINDA SABİT KİRA

Antalya, Samsun ve Muğla'da AVM'leri bulunan Torunlar GYO'nun AVM'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar ise, nisanda mağazası kapalı olan kiracılara yüzde 1 oranında sabit kira uyguladıklarını söyledi. Dündar, şunları anlattı: "100 TL kirası olan 1 TL+KDV ödedi. 11 Mayıs'tan itibaren açık olan kiracılarımız ciro kira oranlarının yüzde 50'si oranında cirosu üzerinden kira ödedi. Yani 100 bin TL cirosu olan bir mağaza, ciro kira oranı sözleşmesinde yüzde 8 ise 8 bin TL yerine 4 bin TL+KDV ödedi. Haziran içinde kira sözleşmesinde belirlenmiş olan ciro kirası üzerinden ödeme yapılacak." Dündar, temmuzda da benzer desteklere devam edeceklerini kaydetti.



AVM'LERİN ÜÇTE BİRİ İNDİRİM YAPMADI

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, bazı AVM'lerin çok ciddi indirim yaptığını, bazılarının ise hiçbir indirim yapmadığını söyledi. Kiralarda yüzde 40'a varan indirim yapan AVM'ler olduğunu ama özellikle yabancı yatırımcıların hiçbir indirim yapmadığını belirten Öncel, toplam AVM'lerin üçte birinin kiraya yönelik indirim yapmadıklarını vurguladı.



HAZİRANDA YÜZDE 60 İNDİRİM YAPTI

İNEGÖL AVM, M1 Adana, M1 Gaziantep, M1 Konya ve M1 Kartal AVM ile Gaziantep Sinepark'ın sahibi Gebze Center AVM'nin ise yönetim ve kiralamasını yapan FİBA CP'nin CEO'su Yurdaer Kahraman, mağazaların kapalı olduğu dönemde kira alınmadığını, haziranda asgari kira tutarı üzerinden yüzde 60 indirim yapıldığını söyledi.



YÜKÜ AVM'LER OMUZLADI

AYD, AVM'lerdeki kiracılardan mayıs için kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylarda her AVM'nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı aldı. Türkiye'de 436 AVM bulunduğunu ve aldıkları tavsiye kararına pek çok AVM'nin uyduğunu belirten AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, haziran, temmuz ve ağustos ayları için değişen oranlarda kira indirimi yapıldığını kaydetti. (SABAH)