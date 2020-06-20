Son dakika: Dikkat! Varlık barışından yararlanmak için son gün 30 Haziran
Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 30 Haziran'da dolacak.
Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için yarından itibaren son 10 güne girilecek. Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak.
Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da imkan tanıyor.
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran'a kadar (o gün dahil) Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek. 31 Aralık 2019'da dolan bu süre 6 ay uzatılmıştı.
30 HAZİRAN'A KADAR
Bu bildirim, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilecek. Ayrıca bu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.
Söz konusu varlıkların fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkedeki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, aracı kurumlara bildirilecek.
Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların 30 Haziran'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.
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