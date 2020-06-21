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Spot piyasada elektrik fiyatlarında değişikliğe gidildi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 41 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35 artışla 146 milyon 396 bin 758 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00, 20.00 ve 21.00 'de 327 lira 41 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 20 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak:AA

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