TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişi devam ediyor. Trabzon Araklı'da yapılacak 2+1 35 konut ve 3+1 15 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Trabzon Araklı kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Araklı 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

TOKİ TRABZON ARAKLI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Trabzon Araklı kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TOKİ TRABZON MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linke tıklayarak Trabzon Araklı 50 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

TRABZON ARAKLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.