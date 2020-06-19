19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması: 1 milyonuncu konutun anahtarını Başkan Erdoğan verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
BAKAN MURAT KURUM'DAN TOKİ AÇIKLAMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı , "'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞINDA..."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm (kentsel dönüşüm) sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız." açıklamasını yaptı.
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş destek açıklaması: Ödemeler bugün başlıyor SON DAKİKA: BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ DESTEK AÇIKLAMASI: ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş destek açıklaması: Ödemeler bugün başlıyor

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA