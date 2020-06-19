Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon'un Merkez ilçesine yapılacak toplam 480 konut için kura çekilişi 19 Haziran'da saat 13.00'da başladı. 2+1 ve 3+1 konut için başvurularını gerçekleştiren Trabzonlular, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. TOKİ Trabzon kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 TOKİ Trabzon Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Diyarbakır Merkez 480 adet konut kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
TOKİ Trabzon 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Trabzonlular, kura sonuçlarını merak ediyorlar. Trabzon'un Merkez ilçesine yapılacak 2+1 336 konut ve 3+1 144 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, kura çekilişi 19 Haziran saat 13.00'da gerçekleştiriliyor. Peki, 2020 TOKİ Trabzon Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Trabzon Merkez kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ TRABZON MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Trabzon Merkez 480 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
TRABZON MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
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- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
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