15 Haziran 2020, Pazartesi
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BP petrol fiyat tahminini güncelledi

Son dakika haberi... İngiliz şirketi British Petroleum () 2050 yılına kadar olan uzun vadeli ortalama brent fiyatı öngörüsünün yüzde 30 aşağı yönlü revize edildiğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BP PETROL FİYAT TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

'den yapılan açıklamada, şirketin 2050 yılına kadar olan brent petrolün ortalama varil fiyatı için öngörüsünün yüzde 30 azaltarak 55 dolara çektiğini belirtildi.

Açıklamada fiyatlarındaki öngörüsünü aşağı yönlü revize edilmesiyle şirketin toplam varlıklarının toplam değerin ise 13 ila 17,5 milyar dolar azalmasının beklendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada BP'nin hızlı hareket eden, daha düşük maliyetli bir şirket olmayı hedeflediği belirtilirken, "Salgının ardından düşük karbon salınımlı ekonomiye ve sistemlerine geçilmesi için beklentiler artacak, ekonomilerin gelecekte daha dirençli olması için arayış güçlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Şirketin açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünüm üzerinde etkisini göstermeye devam etmesinin beklendiği, bu süreçte enerji için talebin ise zayıf seyretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BP, geçtiğimiz hafta küresel çapta petrole olan talebin azalması nedeniyle 10 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

BP'nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

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