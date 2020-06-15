BP petrol fiyat tahminini güncelledi
Son dakika haberi... İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) 2050 yılına kadar olan uzun vadeli ortalama brent petrol fiyatı öngörüsünün yüzde 30 aşağı yönlü revize edildiğini duyurdu.
BP'den yapılan açıklamada, şirketin 2050 yılına kadar olan brent petrolün ortalama varil fiyatı için öngörüsünün yüzde 30 azaltarak 55 dolara çektiğini belirtildi.
Açıklamada petrol fiyatlarındaki öngörüsünü aşağı yönlü revize edilmesiyle şirketin toplam varlıklarının toplam değerin ise 13 ila 17,5 milyar dolar azalmasının beklendiği kaydedildi.
Yapılan açıklamada BP'nin hızlı hareket eden, daha düşük maliyetli bir şirket olmayı hedeflediği belirtilirken, "Salgının ardından düşük karbon salınımlı ekonomiye ve enerji sistemlerine geçilmesi için beklentiler artacak, ekonomilerin gelecekte daha dirençli olması için arayış güçlenecektir." ifadelerine yer verildi.
Şirketin açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünüm üzerinde etkisini göstermeye devam etmesinin beklendiği, bu süreçte enerji için talebin ise zayıf seyretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
BP, geçtiğimiz hafta küresel çapta petrole olan talebin azalması nedeniyle 10 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.
BP'nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.
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