Türk vekilden Almanya'ya turist çağrısı
Türk asıllı Milletvekili Arif Taşdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup yazdı. Alman turistlerin Türkiye'ye gitmek istediği ve söz konusu yasağın kalkması gerektiğini belirten Taşdelen, durumun 3 milyondan fazla Türk'ü de etkilediğini dile getirdi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin tek Türk asıllı Milletvekili Arif Taşdelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup yazarak Türkiye'ye olan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep etti.
Turizmde yaz sezonu için Almanya, Türkiye'ye olan corona virüsü seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatması ülkede tartışmalara neden oldu. Almanya'nın Bayera eyaletinin tek Türk asıllı Milletvekili Arif Taşdelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup yazarak Türkiye'ye olan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep etti.
ÜÇ MİLYON TÜRK ETKİLENDİ
Milletvekili Arif Taşdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a gönderdiği mektupta, Türkiye'de Covid-19 hasta sayısının Almanya'ya oranla daha az olmasına rağmen seyahat uyarısı ve karantina uygulamasının 31 Ağustos 2020'ye uzatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Taşdelen, alınan kararın sadece Almanya'daki turizm sektörünü değil Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli vatandaşı da derinden etkilediğini belirtti.
"KARARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN"
Taşdelen mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Bu insanlar anne ve babalarını, ailelerini, akrabalarını ve sevdiklerini yılda sadece bir kere görebilmektedirler. Bazı yakınlar o kadar yaşlı ki belki bir daha ki sene hiç göremiyecekler. Bu yüzden Türkiye'ye olan seyahat uyarısı ve karantina kararını tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum." Öte yandan, Almanya,Türkiye'ye olan koronavirüs seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatma kararı almıştı.
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