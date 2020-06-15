15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde! 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı "'daki sağlık tesislerinde edilmek üzere 3 bin ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak." müjdesini verdi. Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, 'nin ve 'un sitelerinin takip edilmesini istedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MÜJDE!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'daki sağlık tesislerinde edilmek üzere, puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin alınacak.

BAKAN KOCA'DAN MÜJDE

Sağlık Bakanı "İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacak." müjdesini verdi.

Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve 'un sitelerinin takip edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz.

Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz.

İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz.

Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

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