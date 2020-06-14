Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Aldığımız parasal tedbirler..."

TCMB Başkanı Uysal, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların satır başları;

* "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz"

* (Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"

* "Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz"

* "Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor"

* "Elimizdeki bütün araçları; fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz"

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