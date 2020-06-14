Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Aldığımız parasal tedbirler..."
TCMB Başkanı Uysal, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
TCMB Başkanı Uysal, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların satır başları;
* "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz"
* (Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"
* "Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz"
* "Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor"
* "Elimizdeki bütün araçları; fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz"
Detaylar geliyor...
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