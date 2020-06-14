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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Katılım fonu kurma sürecini başlattık |Video
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Toplantıya görüntülü katılan Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Toplantıya görüntülü katılan Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.
"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ FAİZSİZ FİNANSIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"
Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" şeklinde konuştu.