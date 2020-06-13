Merkel'den Alman ve Türk turizmcilere darbe! Tepki yağıyor: Aç kapıyı Şansölye
Ankara, Avrupa ülkelerine kaldırdığı seyahat uyarısını Türkiye için 31 Ağustos’a kadar uzatan Almanya Başbakanı Merkel’e sert tepki gösterdi. Merkel yönetimi Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılabileceği yönünde sinyaller vermişti. Bunun üzerine her iki taraftan seyahat acenteleri rezervasyonlar yaptı. Ancak 31 Ağustos kararı çıkınca hem Alman hem Türk turizmciler şoke oldu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği “Bu bize darbedir. Rezervasyonları iptal etmek zorundayız” dedi.
Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatması Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da yoğun tepkilere yol açtı. Seyahat güvenliği için çok daha önceden hazırlıklar yapan ve dışişleri ile turizm bakanları aracılığıyla müzakereler yürüten Ankara, Almanya'nın koronavirüs nedeniyle tüm dünya çapında aldığı seyahat uyarısını Türkiye için de kaldırmasını bekliyordu. Türkiye'ye paket tur düzenleyen seyahat şirketleri de rezervasyonlar yaptı. Ancak seyahat uyarısının Türkiye'ye uzatılması hem Alman seyahat şirketlerinde hem de Türkiye'de düş kırıklığı yarattı.
'UYARI KALKMALI'
Alman Spiegel Online'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Heiko Maas'la telefonla görüştü. Spiegel Online'a konuşan Çavuşoğlu, Almanya'nın kararını 'düş kırıklığı' olarak niteledi ve "Kararın arkasında yatan bilimsel gerekçe bizim için anlaşılır değil" dedi. Çavuşoğlu, Almanya'nın seyahat uyarısını 'mümkün olduğu kadar erken kaldırmasını beklediklerini' vurguladı.
Türkiye'nin güvenli bir seyahat için tüm hazırlıkları yaptığını belirten Bakan Çavuşoğlu, alınan tedbirlerin Alman şirketi TÜV-Süd tarafından da test edildiğini hatırlattı.
'TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK'
Bakan Çavuşoğlu turistler için, "Türkiye'ye girişlerinden dönüşlerine kadar koronavirüse karşı tüm hijyen önlemleri alınmıştır" dedi. Spiegel'in haberine göre Türkiye geçen hafta Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda Almanya'nın bir talebini daha yerine getirdi. Buna göre İstanbul Havalimanı'nda bir laboratuvar kurulacak, yolcuların termal kameralarla ateşi ölçülecek. 38 derece veya üzerinde olan yolcular hızlı COVID-19 testinden geçirilecek. 2.5 saat içinde sonuç alındıktan sonra, koronavirüs tanısı çıkanlar Almanya'ya geri gönderilecek. Türkiye bunun için Türk Hava Yolları'na geri gönderilecek koronavirüs hastaları için arka koltukları boş tutması yönünde bir talimat da gönderdi. Spiegel tüm bu önlemlere rağmen Bakan Maas'ın seyahat uyarısını kaldırmakta halen tereddüt ettiğini belirtti.
TURİZMCİLERE DARBE
Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) de "31 Ağustos kararı turizmcilere darbe" diye bir açıklama yaptı. Birliğin sözcüsü Kerstin Heinen, Türkiye'nin Avrupa dışındaki tüm ülkelerle aynı kefeye konmasını 'orantısız' olarak niteledi. Sözcü, Bakan Maas'ın "Seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor" sözlerini şöyle eleştirdi: "Hiçbir Alman tur operatörü Türkiye için de geçerli olan seyahat uyarısının bulunduğu ülkelere bir tek yolcu gönderemez. Bizim için dramatik bir durum bu. Birincisi 31 Ağustos tarihine kadar yapılmış rezervasyonları iptal etmek zorundayız. Çünkü yolcuları götüremeyiz. İkincisi ise bu ülkeler için yeni rezervasyonlar da alamayız. Çünkü buralara seyahat uyarısı ne zaman kalkar, kimse bilmiyor. Dışişleri Bakanı Maas, istisnalar yapılabileceğini söyledi. Ama yolcular ve seyahat sektörü için eksik olan plan yapamamak" dedi.
BERLİN'İN SEYAHAT UYARISI NE ANLAMA GELİYOR
2019'da Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon civarında turist geldi. Almanya'da ayrıca yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. Almanya'nın seyahat uyarısı paket tur seyahatleri engelliyor. Türkiye ise klasik bir paket tur ülkesi. Seyahat uyarısı alınan ülkelere giden vatandaşlarını Almanya geri getirmek zorunda değil. Bu durumda yolcuları geri getirme, bakım ve sağlık masrafları yasal olarak seyahat şirketlerine yükleniyor.
Almanya koronavirüs nedeniyle bu yıl tüm dünyadan 200 bin vatandaşını geri getirmek zorunda kaldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, seyahat uyarısını Avrupa dışında 160 ülkeye 31 Ağustos tarihine kadar uzatma kararını şöyle gerekçelendirdi: "Biz yaz tatilinde Alman vatandaşlarının yeniden tüm dünya ülkelerine dağılıp mahsur kalmasını veya geri dönüşte virüsü Almanya'ya taşımasını göze almak istemiyoruz."
Öte yandan Almanya'dan Türkiye'ye uçak seferleri de başladı. Ancak bunlar bireysel seyahatler. Bireysel seyahatlerde sorumluluk yolcuya ait. Ayrıca seyahat uyarısı bulunan ülkelerden gelen yolcular için Almanya'da 14 gün ev karantinası uygulaması bulunuyor.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Çamurdan tezgaha! İşte altının hikayesi
- ROKETSAN'ın yeni genel müdürü belli oldu
- "Gemi sanayimizi hak ettiği yere getirdik"
- Dev havayolu şirketlerinden karantina davası
- ÖTV indirimi olacak mı?
- Asrın projesi Yunanistan'a karşı büyük koz!
- Altın yükselecek mi?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı?
- Sigaraya zam gelecek mi?
- Altın fiyatları ne olacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu! 13 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Survivor'da şoke eden gelişme! Nisa parkurdan düştü! Survivor Nisa ve Elif sakatlandı mı? Sağlık durumları nasıl?
- Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi