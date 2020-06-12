12 Haziran 2020, Cuma
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Otobüsle seyahat edecekler dikkat! İşte yeni tavan ücretleri...

Vatandaşın tepkisini çeken otobüs fiyatlarında indirim sağlayacak tebliğ hazırlandı. Ulaştırma ve , karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tarifesini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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OTOBÜSLE SEYAHAT EDECEKLER DİKKAT! İŞTE YENİ ÜCRETLER...

Ulaştırma ve , karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tarifesini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı. 'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de 375 lira olarak belirlendi.

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