Otobüsle seyahat edecekler dikkat! İşte yeni tavan ücretleri...
Vatandaşın tepkisini çeken otobüs fiyatlarında indirim sağlayacak tebliğ hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tavan ücret tarifesini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tavan ücret tarifesini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de tavan fiyat 375 lira olarak belirlendi.
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