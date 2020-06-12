Asrın projesi TANAP Yunanistan'a karşı büyük koz!
Doğu ve batı arasında en önemli enerji koridoru olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, TANAP’tan elde edilen gazın önümüzdeki sene bitecek olan anlaşmalarda büyük bir koz olacağını söyleyen Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Özellikle 2021 yılından itibaren süresini dolduracak olan uzun vadeli anlaşmaların nihayete ermesinin öncesinde bu durumun Türkiye’nin elini güçlendireceğine inanıyorum. TANAP’tan geçen gaz miktarı rekabetçi bir piyasa oluşumu ve fiyat pazarlığında ülkemiz için çok önemli bir avantaj” dedi.
Türkiye'nin enerji merkezi olma yolcuğu emin adımlarla devam ediyor. Bir yandan geleceğe yönelik hamleler yapan ve özellikle Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarına odaklanan Ankara, diğer tarafta Anadolu'nun stratejik konumunu kullanarak doğu-batı arasında en önemli enerji koridoru olma özelliğini perçinliyor.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 2019'da Türkiye'nin TANAP'tan 2.9 milyar metreküp gaz aldığını hatırlatarak, boru hattından bu yıl 6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşılmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.
Kaynak çeşitliliği için de değerli bir veri Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tedarik zincirinde ve üretim alışkanlıklarında değişim yaşandığı bir dönemde TANAP'tan geçen 6 milyar metreküp gazın ne anlama geldiği konusuna da değinen Prof. Dr. Kumbaroğlu şunları söyledi:
FIRSATLARI İYİ GÖRMEK LAZIM
"Pandemi nedeniyle talebin öngörülen oranda büyümeyeceği bir yılda 6 milyar metreküp rakamı arz tarafında kaynak çeşitliliği ve bolluk anlamına geliyor. Bunun beraberinde getirdiği fırsatları iyi görmek lazım. Özellikle 2021 yılından itibaren süresini dolduracak olan uzun vadeli anlaşmaların nihayete ermesinin öncesinde bu durumun Türkiye'nin elini güçlendireceğine inanıyorum. TANAP'tan geçen gaz miktarı rekabetçi bir piyasa oluşumu ve fiyat pazarlığında ülkemiz için çok önemli bir avantaj."
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "TANAP dendiği zaman projeyle ilgili akla gelen ilk noktalardan birinin de boru hattının Avrupa uzantısı olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) olduğunu hatırlatarak, "Adriyatik geçişiyle birlikte TAP'ın yüzde 95i tamamlanmış durumda. TANAP üzerinden ilk deneme gazı geçtiğimiz yılın sonunda Yunanistan'a, geçtiğimiz ay Arnavutluk'a verildi. TANAP-TAP bağlantısıyla 10 milyar metreküp gaz Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu sayede Yunanistan'la Akdeniz'de gerilen ipler TANAP üzerinden dengelenmiş olacak. Bu nedenle TANAP projesi jeopolitik dengeler açısından da çok önemli." şeklinde konuştu.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatları ne olacak?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte sahtecilik yapan firmalar
- Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
- Bakanlık duyurdu: 20 bin çocuğa ulaştık
- ROKETSAN'ın yeni genel müdürü belli oldu
- Uyuşturucu operasyonu! Avukatlar da var
- "Gemi sanayimizi hak ettiği yere getirdik"
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı?
- THY duyurdu: 19 Haziran'da yeniden başlıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?