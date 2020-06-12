Asrın projesi TANAP Yunanistan'a karşı büyük koz!

Türkiye'nin enerji merkezi olma yolcuğu emin adımlarla devam ediyor. Bir yandan geleceğe yönelik hamleler yapan ve özellikle Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarına odaklanan Ankara, diğer tarafta Anadolu'nun stratejik konumunu kullanarak doğu-batı arasında en önemli enerji koridoru olma özelliğini perçinliyor.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 2019'da Türkiye'nin TANAP'tan 2.9 milyar metreküp gaz aldığını hatırlatarak, boru hattından bu yıl 6 milyar metreküplük kapasiteye ulaşılmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak çeşitliliği için de değerli bir veri Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tedarik zincirinde ve üretim alışkanlıklarında değişim yaşandığı bir dönemde TANAP'tan geçen 6 milyar metreküp gazın ne anlama geldiği konusuna da değinen Prof. Dr. Kumbaroğlu şunları söyledi:

FIRSATLARI İYİ GÖRMEK LAZIM

"Pandemi nedeniyle talebin öngörülen oranda büyümeyeceği bir yılda 6 milyar metreküp rakamı arz tarafında kaynak çeşitliliği ve bolluk anlamına geliyor. Bunun beraberinde getirdiği fırsatları iyi görmek lazım. Özellikle 2021 yılından itibaren süresini dolduracak olan uzun vadeli anlaşmaların nihayete ermesinin öncesinde bu durumun Türkiye'nin elini güçlendireceğine inanıyorum. TANAP'tan geçen gaz miktarı rekabetçi bir piyasa oluşumu ve fiyat pazarlığında ülkemiz için çok önemli bir avantaj."

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "TANAP dendiği zaman projeyle ilgili akla gelen ilk noktalardan birinin de boru hattının Avrupa uzantısı olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) olduğunu hatırlatarak, "Adriyatik geçişiyle birlikte TAP'ın yüzde 95i tamamlanmış durumda. TANAP üzerinden ilk deneme gazı geçtiğimiz yılın sonunda Yunanistan'a, geçtiğimiz ay Arnavutluk'a verildi. TANAP-TAP bağlantısıyla 10 milyar metreküp gaz Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu sayede Yunanistan'la Akdeniz'de gerilen ipler TANAP üzerinden dengelenmiş olacak. Bu nedenle TANAP projesi jeopolitik dengeler açısından da çok önemli." şeklinde konuştu.