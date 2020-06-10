10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den müjde! Yeni borlu ürün geliyor...

Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den müjde! Yeni borlu ürün geliyor...

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Araştırma Enstitüsü ve 'in, ortam dezenfeksiyonuna ilişkin bor katkılı yeni bir ürün üzerinde çalıştığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAKANDAN MÜJDE! YENİ ÜRÜN GELİYOR
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli katkılı el dezenfektanı Borel'in, pandemi sürecinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi, bugün itibarıyla 4,5 milyona yakın bir satışı olduğunu kaydetti. , "Borel hem antibakteriyel hem de antiviral özelliği olan bir ürün. El ve cildimiz çok hassas, Borel'in cildi koruyan bir özelliği olması açısından da tüketiciler tarafından pozitif geri dönüşler aldık" dedi.

"SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ISLAK MENDİL"

Önümüzdeki günlerde üniversiteye giriş sınavının yapılacağını hatırlatan Bakan Dönmez, sınava girecek öğrencilere el hijyeni için Borel ıslak mendilin dağıtılacağını kaydetti. Bakan Dönmez, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmamak için 'nin talebi üzerine böyle bir çalışma başlatıldı. Ürün, sınav öncesi üniversite adaylarına verilecek. Görüntü itibarıyla 'ıslak mendil' diye tabir edilen bir ürün; ama Borel'in içerisindeki el hijyenini sağlayan formül neyse bu ıslak mendile yedirilmiş durumda. Bu ürünle elimizi temizlediğimizde el dezenfeksiyonunu yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ ÜRÜNLER

Daha farklı ürünler üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Dönmez, üzerinde çalışılan yeni ürünün prototipini göstererek, "Bu ürün sprey formatında olacak. Yine bu da ele sürülecek bir ürün. Bunlar çantada taşınabilecek nitelikte ürünler. Bu da el dezenfektanı olarak piyasaya sürülecek. Tüketiciler hangisini beğenirse onu kullanabilecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Ar-Ge'si tamamlanmayan bir başka çalışmanın daha olduğunu ifade ederek, "Ortam dezenfeksiyonuna ilişkin yine bor katkılı bir ürün üzerinde hem Ulusal Bor Araştırma Enstitüsümüz hem de birlikte çalışıyor" diye konuştu.

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