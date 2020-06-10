Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Kamu bankalarının ikinci el araçlara uygulayacağını açıkladığı cazip kredi faiz oranı ile ikinci el otomobil pazarının canlanması bekleniyor. İkinci el araba fiyatlarındaki yükselişin ardından fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları nedir?
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen otomotiv piyasasını hareketlendirmek için açıklanan düşük faizli araç kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Sıfır ya da ikinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, araç kredisi ile ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan yükselen ikinci el araç fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları nedir? İşte cevaplar...
SIFIR VE İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. 5 Haziran'da başlayan taşıt kredisi paketi için başvurular şubelere yapılabilecek.
Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|50.000
|6+54=60
|1.253
|67.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu şöyle:
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|50.000
|6+54=60
|1.223
|66.043
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