Son dakika: SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı getirdi
Son dakika haberine göre Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.
SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi!
- Hükümetten "koronavirüs tedbiri" açıklaması
- Yerli otomobil için tarih belli oldu!
- Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı
- Finans devinden altın uyarısı… Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Fitch'ten Türkiye açıklaması!
- Bakan Albayrak "Performans ve Başarı Ödülleri"ni verdi
- Bakan Pekcan'dan İran ve sınır kapısı açıklaması
- Ekonomik güven endeksi şubatta arttı!
- THY'den koronavirüs iptallerine ilişkin flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!