10 Haziran 2020, Çarşamba
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Türkiye ile IBRD arasındaki anlaşma uzatıldı

ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası () arasında 19 Haziran 2015'te imzalanan sektörü hibe anlaşmasının kapanış tarihi uzatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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TÜRKİYE İLE IBRD ARASINDAKİ ANLAŞMA UZATILDI
Konuyla ilgili Milletlerarası Anlaşma, bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu yöneticisi olarak hareket eden arasında 19 Haziran 2015'te imzalanan Sektörü Programı Faz 2 Projesi isimli Hibe Anlaşması'nın kapanış tarihinin uzatılmasına ilişkin protokolün 28 Mayıs 2020'den geçerli olmak üzere onaylanmasına karar verildi.

Anlaşma ile IBRD'nin, Türkiye'nin enerji sektörünün geliştirilmesi amacıyla 23 Haziran 2013'te 1'inci fazı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren anlaşmanın finansmanına yardımcı olması amacıyla 11 milyon 593 bin 21 avro tutarında bir hibe daha sağlaması öngörülmüştü.

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