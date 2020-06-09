Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tebrik! ''İnşallah bu tatlı rekabetiniz...''

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harikasınız. Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz" ifadelerine yer verdi.

Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz. https://t.co/ySzNDHFB58 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 9, 2020