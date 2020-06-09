09 Haziran 2020, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tebrik! ''İnşallah bu tatlı rekabetiniz...''

, Ziraat Bankası'nın paylaştığı 'nin en değerli 10 markası görselini alıntılayarak, ''Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK! ''İNŞALLAH BU TATLI REKABETİNİZ...''

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harikasınız. Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz" ifadelerine yer verdi.

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