07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Rusya'dan flaş adım! Korona nedeniyle ara verilmişti

Son dakika haberine göre; ’nın itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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RUSYA'DAN FLAŞ ADIM! KORONA NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Rus haber ajansı TASS'ın havacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 'da bazı şehirlerden uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planlıyor.

15 ÜLKEYLE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Uçuşların öncelikle 15 ülkeyle başlayabileceği bilgisine yer verilen haberde, uçuşların hangi ülkelerle başlayacağına yönelik detay paylaşılmadı.

Haberde, Rusya Federal Havacılık Ajansının (Rosaviatsiya) yeni düzenlemeye ilişkin teklifini kısa süre içerisinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisine (Rospotrebnadzor) göndereceği belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında uluslararası uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: AA

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