07 Haziran 2020, Pazar
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Emekli temmuz maaşı ne kadar olacak 2020? Milyonların gözü bu haberde

Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. Yüzde 4.57 olan aylık enflasyona göre emeklilerin maaşları belli oldu. Temmuz ayında, en düşük emekli maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 lira olurken esnaf için bu rakam 1865 liraya çıkacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2020?

Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.

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