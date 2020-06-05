Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Borsa İstanbul'un artışı hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştiğini duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. https://t.co/COETDtwuQM— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 5, 2020
BORSA İSTANBUL'DAN REKOR
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.
3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.
Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsattı.
Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.
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