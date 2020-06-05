Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: YHT sefer sayısı 16'dan 20'ye çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs'ta Ankara-İstanbul seferi ile başladığını ve hatlarda günde 16 sefer yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, "YHT hatlarının yarı kapasite ile çalışması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz. 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT seferi sayısını 16'dan 20'ye çıkartıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferlerinin, 28 Mayıs'ta Ankara-İstanbul seferi ile başlatıldığını anımsatarak, normalleşme sürecinin hızla ilerlediğini söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler alarak seferlerin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda normalleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini söyleyerek, "Salgına karşı Türkiye büyük bir başarıya imza attı. Trenlerimiz de şu anda yarı kapasite ile hizmet veriyor. HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış vatandaşlarımız bu tren seferleri ile seyahat ediyor" dedi.
'SEFER SAYILARIMIZI ARTIRMAYA KARAR VERDİK'
Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 YHT seferinin yapıldığını ancak vatandaşların yoğun taleplerine yetmediğini vurguladı. Söz konusu seferlerin Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemlerle düzenlendiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Yarı kapasite ile çalışan YHT hatlarımıza vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine sefer sayılarımızı artırmaya karar verdik. Bu nedenle vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 8 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Ankara-Söğütlüçeşme-Ankara arasında 4 adet daha tren sefere konularak toplam YHT adedini 16'dan 20'ye çıkartıyoruz. Ayrıca, yüksek hızlı trenler pandemi nedeniyle duruş yapmadığı Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze ve Bostancı istasyonlarında durmaya başlayacak."
'VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Karaismailoğlu, tüm seferlerin sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek yapılacağını söyleyerek, trenlerde yolcuların sosyal mesafeye uygun olarak çapraz düzende oturulduğunun altını çizdi. "Tüm ulaştırma modlarımızda önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren salgına karşı gösterdiği duyarlılık Türkiye'nin bu sınavda başarılı olmasının olmazsa olmazı oldu. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birbirimize kenetlenerek, Türkiye'yi her alanda dünya liglerine çıkaracağımızdan hiç şüphem yok. 83 milyonun desteği ile üreten ve güçlenen Türkiye olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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