05 Haziran 2020, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek

, gelecek hafta 3 gerçekleştirecek.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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HAZİNE HAFTAYA 3 İHALE DÜZENLEYECEK

Hazine, ayrıca salı günü düzenleyeceği ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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