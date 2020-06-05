Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine, ayrıca salı günü düzenleyeceği ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.