Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirecek.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine, ayrıca salı günü düzenleyeceği ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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