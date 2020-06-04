04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanlığına muafiyet tanımlama yetkisi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Ticaret Bakanlığına muafiyet tanımlama yetkisi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre , ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili olacak. Karar, 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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SON DAKİKA: TİCARET BAKANLIĞINA MUAFİYET TANIMLAMA YETKİSİ! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlığın, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle ihracı yasak ve ön özne bağlı malların belirlendiği tebliğe "Yetki" maddesi eklendi.

Buna göre, Bakanlık tebliğ hükümlerine istinaden gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili olacak.

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