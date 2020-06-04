Son dakika: Ticaret Bakanlığına muafiyet tanımlama yetkisi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili olacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle ihracı yasak ve ön özne bağlı malların belirlendiği tebliğe "Yetki" maddesi eklendi.
Buna göre, Bakanlık tebliğ hükümlerine istinaden gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili olacak.
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