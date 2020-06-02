Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.