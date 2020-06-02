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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Kısıtlamadan muaf 65 yaş üzeri mükelleflerin vergileri için 16 Haziran son gün

, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri  Salı gün sonuna kadar ödenecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf tutulduğu anımsatıldı.

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