02 Haziran 2020, Salı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 1 Temmuz'da geliyorlar...

, 'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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UKRAYNA DUYURDU! 1 TEMMUZ'DA GELİYORLAR...

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

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