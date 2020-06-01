01 Haziran 2020, Pazartesi
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! İlk "Havalimanı Salgın Sertifikası" İstanbul Havalimanı'na verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk ""nı ’na takdim ettik." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAKAN AÇIKLADI! İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAKDİM ETTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk ""nı 'na takdim ettik." dedi.

Ayrıca Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, , , İzmir ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak." şeklinde konuştu.

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