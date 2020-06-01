Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! İlk "Havalimanı Salgın Sertifikası" İstanbul Havalimanı'na verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı’na takdim ettik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik." dedi.
Ayrıca Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak." şeklinde konuştu.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yeniden üretim başladı
- Borsa haftaya yükselişle başladı
- Bakan Karaismailoğlu'ndan kritik açıklamalar
- 12 ay ödemesiz düşük faizli konut kredisi!
- Türkiye güven tazeledi
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya!
- Cezayir'den yola çıkmıştı! Türkiye'ye ulaştı
- İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
- Ekonomik büyümeyi destekleyecek
- Kamu bankalarından dev kredi paketi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?