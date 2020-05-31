31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan corona virüs sonrası "normalleşme" açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan corona virüs sonrası "normalleşme" açıklaması

Ticaret Bakanı corona virüs sonrası normalleşme adımlarını değerlendirdi. Pekcan, "Normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkanlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
ABONE OL
TİCARET BAKANI PEKCAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı normalleşme adımlarını değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkanlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMASI

Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken Kovid-19'a yönelik alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte esnafımızın 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok" dedi.

'ESNAF DESTEK PAKETİ' AÇIKLAMASI

Bakan Pekcan, " kaynaklarından piyasaya arz edilen 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldı." açıklamasını yaptı.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA