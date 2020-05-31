Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan corona virüs sonrası "normalleşme" açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan corona virüs sonrası normalleşme adımlarını değerlendirdi. Pekcan, "Normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkanlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan normalleşme adımlarını değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte devletimizin sağladığı tüm imkanlar ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
SAĞLIK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMASI
Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken Kovid-19'a yönelik alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte esnafımızın 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok" dedi.
'ESNAF DESTEK PAKETİ' AÇIKLAMASI
Bakan Pekcan, "Halkbank kaynaklarından piyasaya arz edilen 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldı." açıklamasını yaptı.
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