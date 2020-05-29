Son dakika: BDDK'dan 18 bankaya para cezası
Son dakika haberi... BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı!
- Bakan Dönmez duyurdu! İşte Fatih'in sondaja başlayacağı tarih
- Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
- Yabancı ekonomistlerden çarpıcı Türkiye yorumu
- Türkiye ekonomisi büyüyor
- Dev proje yükseliyor!
- Türkiye dünyaya fark attı
- Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız
- İstanbul Havalimanı'nda tüm önlemler alındı
- Altın yükselecek mi?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?
- Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
- SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
- Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!
- Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?
- Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?