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Son dakika: BDDK'dan 18 bankaya para cezası

Son dakika haberi... , müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BDDK'DAN 18 BANKAYA PARA CEZASI
, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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